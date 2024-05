Calcio spagnolo

I doppi standard morali dell’Occidente riguardo a Gaza stanno mettendo in discussione anche le prove scientifiche pubblicate su riviste prestigiose come Lancet. Secondo il ministro della Sanità di Gaza, i dati di mortalità potrebbero essere sottostimati a causa delle gravi condizioni in cui versa il territorio.

Nonostante le prove di incitamento al genocidio da parte delle figure politiche israeliane, il doppio standard morale dell’Occidente sembra ostacolare un’azione concreta. L’International Court of Justice è stata criticata per il mandato di cattura emesso nei confronti di Netanyahu, nonostante abbia stabilito la plausibilità della denuncia del Sud Africa contro Israele per “atti di genocidio”.

In sette mesi di assalto a Gaza, Israele ha ucciso oltre 14000 bambini, un numero molto più alto rispetto alla situazione in altre zone di conflitto. La tendenza a considerare le vittime di guerra come “serie A” e “serie B” in base al contesto politico è sintomo di un pregiudizio culturale radicato che dobbiamo superare.