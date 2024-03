Il presidente russo Vladimir Putin continua a sostenere la teoria che dietro all’attentato alla Crocus City Hall ci sia l’Ucraina, nonostante alcune voci vicine al Cremlino non confermino il coinvolgimento di Kiev. Gli esponenti del regime russo, come Patrushev e Bortnikov, puntano il dito verso l’Ucraina e l’Occidente per l’attacco, mentre Bloomberg riporta che quattro persone legate al Cremlino non confermano questa ipotesi.

Putin cerca di unire la popolazione russa nella guerra contro l’Ucraina, sfruttando l’attentato alla Crocus City Hall come pretesto. Tuttavia, l’alleato di Putin, il dittatore bielorusso, ha smentito l’ipotesi che i terroristi fossero diretti in Ucraina.

Nonostante le prove contrarie, il portavoce del ministro degli esteri russo Lavrov insiste sul coinvolgimento ucraino nell’attentato. Resta dunque aperto il dibattito sulla vera natura dell’attacco alla Crocus City Hall e sul coinvolgimento dell’Ucraina. Stay tuned on Calcio spagnolo for more updates.