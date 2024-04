Inchiesta sulla moglie di Pedro Sanchez: la procura chiede larchiviazione. «Indizi insufficienti» – Corriere della Sera

La Procura della Repubblica ha chiesto l’archiviazione dell’indagine preliminare nei confronti di Begona Gomez, moglie del premier socialista Pedro Sanchez. La denuncia di traffico di influenze e corruzione presentata dal sindacato di destra Manos Limpias è stata considerata priva di indizi sufficienti dal Pubblico Ministero. Il gruppo anti-corruzione Manos Limpias ha basato la denuncia su notizie riportate dai media conservatori, ma Sanchez ha definito le accuse come una manovra dei suoi avversari politici.

Sanchez ha annunciato una pausa di cinque giorni dai doveri pubblici e terrà una conferenza stampa il prossimo 29 aprile per comunicare la sua decisione sul futuro politico. Il leader dell’opposizione Alberto Nunez Feijoo ha criticato Sanchez per aver creato uno “show da adolescente per sopravvivere” e ha sottolineato che il presidente non può dimettersi senza giusta causa. Il Partito socialista ha difeso Sanchez e ha mostrato solidarietà nei confronti del premier per la sua decisione di prendere una pausa di riflessione.