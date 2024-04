Il presidente cinese Xi incontra Blinken a Pechino, Usa e Cina siano partner, non rivali – Agenzia ANSA

Il Segretario di Stato americano Blinken minaccia azioni contro la Cina per il supporto alla Russia nell’attacco all’Ucraina

Durante la sua visita ufficiale a Pechino, il Segretario di Stato americano Antony Blinken ha incontrato il presidente cinese Xi Jinping per discutere delle tensioni tra Cina e Stati Uniti. Blinken ha minacciato azioni contro la Cina se non smetterà di fornire materiale alla Russia per l’attacco all’Ucraina.

Secondo Xi Jinping, le relazioni tra Cina e Stati Uniti dovrebbero essere basate su una partnership anziché su una rivalità. Si spera in una visione positiva dello sviluppo della Cina da parte degli Stati Uniti, nonostante le recenti tensioni.

Durante la visita, Blinken ha avuto un incontro costruttivo con il suo omologo cinese Wang Yi per discutere di questioni bilaterali e internazionali. Le relazioni tra Cina e Usa stanno gradualmente migliorando, anche se ci sono ancora problemi da risolvere.

Blinken ha sottolineato che la Russia avrebbe più difficoltà nella guerra contro l’Ucraina senza il sostegno della Cina. Usa e Cina intenderanno cercare un terreno comune per la regolamentazione dell’intelligenza artificiale e discutere di cooperazione antinarcotici.

Nonostante le tensioni, il dossier TikTok non è stato discusso durante la visita di Blinken in Cina. Tuttavia, i colloqui fra Usa e Cina indicano una volontà di migliorare le relazioni e affrontare le sfide globali in comune.