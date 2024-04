Calcio spagnolo

Il Portavoce delle Idf avverte: Israele in allerta per possibili attacchi dall’Iran

Il Portavoce delle Forze di Difesa Israeliane (Idf) ha avvertito che Israele si sta preparando per vari scenari e che è pronto sia per l’attacco che per la difesa. L’allerta è stata emessa a seguito delle crescenti tensioni con l’Iran e della possibilità di una possibile rappresaglia da parte del paese.

Nonostante ciò, non sono state apportate modifiche alle istruzioni del Comando del fronte interno, che continua a monitorare da vicino la situazione. Un attacco dall’Iran verrebbe visto come un tentativo di aggravare ulteriormente la situazione già instabile in Medio Oriente.

Le capacità di difesa di Israele sono state elvate a più livelli, con migliaia di intercettazioni riuscite durante le guerre precedenti. Tuttavia, il Portavoce ha sottolineato che la difesa non sarà mai ermetica e che la situazione sarà valutata costantemente.

In questo contesto di crescente tensione, Israele si prepara a fronteggiare possibili minacce provenienti dall’Iran, mantenendo alta la guardia e pronta a difendersi in caso di attacco. La situazione rimane fluida e in evoluzione, con entrambe le parti che monitorano da vicino gli sviluppi e si preparano per qualsiasi eventualità.