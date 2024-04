Calcio spagnolo

Un possibile attacco dell’Iran con 100 droni in arrivo: tensioni in aumento

Secondo i media statunitensi, c’è la possibilità imminente di un attacco dell’Iran utilizzando ben 100 droni. Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden ha dichiarato di temere un’azione dell’Iran contro Israele nel breve termine, ma ha anche avvertito di non compiere tale azione.

In risposta a queste minacce, il capo di stato maggiore dell’esercito israeliano Herzi Halevi ha ribadito che Israele è estremamente preparato sia in attacco che in difesa contro qualsiasi potenziale minaccia. Il Paese si trova in uno stato di massima allerta da circa sei mesi.

L’Iran ha comunicato all’amministrazione Biden, tramite diversi Paesi arabi, che in caso di intervento degli Stati Uniti nei conflitti tra Israele e Iran, le forze americane nella regione verranno attaccate.

Nonostante queste minacce, gli Stati Uniti hanno deciso di inviare ulteriori rinforzi in Medio Oriente come risposta alle provocazioni iraniane contro Israele. Le tensioni nella regione sono in costante aumento e la situazione rimane estremamente delicata.