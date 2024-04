Calcio spagnolo

Il mondo dell’automobilismo è sempre pieno di sorprese e cambiamenti, e le ultime novità dal settore delle automobili italiane non fanno eccezione.

Alfa Romeo Milano ha deciso di cambiare il nome del suo modello Junior, che da ora in poi si chiamerà così. Un cambiamento che sicuramente attirerà l’attenzione degli appassionati di auto di tutto il mondo.

Ma non è stata l’unica casa automobilistica a fare una mossa sorprendente: nel 2003 Fiat ha cambiato il nome della sua Panda in Gingo, una decisione che ha lasciato molti a bocca aperta.

E le polemiche continuano anche tra le grandi case automobilistiche: BMW ha cercato di impedire ad Audi di utilizzare la sigla Q2 per l’Alfa 147, mentre ha chiesto a Citroën di utilizzare la sigla XM per il suo mega SUV.

Ma le contese non riguardano solo le case automobilistiche straniere: Peugeot ha costretto Porsche a cambiare il nome del modello 901 in 911, ma allo stesso tempo ha concesso a Ferrari di utilizzare le sigle 208 e 308 per i loro modelli.

Insomma, il mondo delle automobili è sempre in movimento, con cambi di nomi, controversie e accordi che tengono sempre alta l'attenzione degli appassionati.