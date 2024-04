Calcio spagnolo

L’ultima novità sulla piattaforma de L’Economia del Corriere della Sera è il servizio “Chiedi all’Esperto”, che permette ai lettori di ottenere chiarimenti su temi fiscali, legali ed economici da professionisti e consulenti del settore.

La collaborazione con Giuffrè Francis Lefebvre, specializzata in consulenza legale, fiscale e del lavoro, garantisce risposte competenti e aggiornate alle domande dei lettori. Un esempio di domanda riguardante bonus edilizi e condizionatori è stata risolta dal caporedattore de l’Economia, Massimo Fracaro.

Questo servizio è gratuito e accessibile a tutti i lettori che desiderano inviare domande e ricevere risposte in base alle norme attualmente in vigore. L’archivio dei temi trattati include argomenti come tasse, case, pensioni, lavoro e bonus, offrendo una vasta gamma di informazioni utili.

Grazie alla barra di ricerca, i lettori possono selezionare argomenti di loro interesse e applicare filtri per raffinare i risultati, garantendo una consultazione rapida e efficiente. Non perdere l’opportunità di consultare esperti qualificati su questioni importanti per la tua vita quotidiana.