Calcio spagnolo, il commento della seduta del 29 aprile 2024

La Borsa Italiana e le piazze finanziarie europee hanno registrato variazioni minime nella prima seduta della settimana. Il FTSEMib ha chiuso in rialzo dello 0,14% a 34.296 punti, con variazioni positive anche per il FTSE Italia All Share, Mid Cap e Italia Star. Nel frattempo, il Bitcoin ha sfiorato i 63.000 dollari, mentre lo spread Btp-Bund si è consolidato sotto i 130 punti. L’euro è tornato sopra 1,07 dollari.

Tra le azioni, la Popolare di Sondrio è in rialzo mentre UniCredit è in ribasso. UnipolSAI ha registrato una flessione, mentre A2A ha spiccato con un rialzo del 4,64%. Tenaris ha proseguito il trend negativo, mentre Webuild è stata in evidenza con un aumento del 5,36%. Ariston Holding ha guadagnato lo 0,68% e SERI Industrial è salita del 4,39%.

Nel frattempo, sono in corso trattative per un investimento da parte di Leonardo e Invitalia in Industria Italiana Autobus. La situazione finanziaria del paese sembra stabile, con la Borsa che reagisce con cautela alle dinamiche dei mercati europei. Resta da vedere come evolverà la settimana e se le azioni delle principali società italiane continueranno a mostrare variazioni. Per ulteriori aggiornamenti, continuate a seguire il nostro sito “Calcio spangnolo”.