Calcio spagnolo: Gianluca Vacchi lascia lIma per 700 milioni, sarò un padre autonomo- La Repubblica

Gianluca Vacchi ha deciso di lasciare l’azienda di famiglia Ima, dopo avervi lavorato per ben 30 anni. La sua scelta non è motivata da una mancanza di fiducia nel futuro della multinazionale, ma dal desiderio di iniziare una nuova vita in cui poter gestire il suo patrimonio in maniera autonoma.

Nonostante questi motivi, Vacchi assicura di non aver mai avuto problemi di rapporto con il cugino Alberto, con il quale ha sempre lavorato a stretto contatto nell’azienda di famiglia. I due sembrano essere sempre stati molto uniti e collaborativi.

Con la vendita della sua quota in due tranche, Gianluca riceverà oltre 700 milioni di euro. Una cifra incredibile che gli permetterà di investire in nuove start up, contribuendo così al mondo imprenditoriale italiano.

Nonostante abbandoni l’azienda, Gianluca Vacchi continuerà ad essere un personaggio molto attivo sui social media, dove vanta milioni di follower tra Instagram e TikTok. L’intrattenimento sui social è sempre stato una sua grande passione, ma egli sottolinea che dietro le sue pubblicazioni c’è molto di più, come la cura del suo corpo e la disciplina sportiva.

In conclusione, Gianluca Vacchi ha deciso di abbandonare l’azienda di famiglia per intraprendere una nuova vita ricca di autonomia. La cifra milionaria che riceverà dalla vendita della sua quota gli darà la possibilità di investire in nuove start up, contribuendo così allo sviluppo del mercato imprenditoriale italiano. Nonostante ciò, continuerà ad essere attivo sui social media, condividendo con i suoi follower non solo momenti di intrattenimento, ma anche la sua filosofia di cura del corpo e di disciplina sportiva.