Calcio spagnolo

La scrittrice Serena Bortone ha sorpreso i telespettatori durante la puntata di Chesarà su Rai 3 annunciando che Antonio Scurati non avrebbe partecipato al monologo previsto per il 25 aprile. La decisione ha suscitato grande curiosità, visto che il monologo era dedicato alla Festa della Liberazione e al rapporto tra fascismo di ieri e di oggi, con espliciti riferimenti alla presidente del Consiglio Giorgia Meloni.

In mancanza di Scurati, è stata la stessa Bortone a leggere il monologo durante la trasmissione. La giornalista ha rivelato di aver scoperto casualmente che il contratto dell’autore era stato annullato e di non essere riuscita ad ottenere spiegazioni in merito. Nonostante le ricostruzioni fantasiose sui motivi dell’assenza, Scurati ha comunque regalato il testo scritto per il programma.

Nonostante l’assenza dell’autore, il monologo ha comunque ottenuto un buon riscontro di pubblico, con 899 mila spettatori e uno share del 4,86%. Il caso ha destato grande interesse e discussioni tra i telespettatori, che si sono divisi tra chi ha apprezzato la decisione della conduttrice di leggere il testo e chi invece si è chiesto il motivo dell’annullamento del contratto. La vicenda ha quindi generato molte speculazioni e dibattiti sul tema del fascismo e della libertà di espressione in Italia.