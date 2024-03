Meloni: La sinistra usa Mattarella contro il premierato – Agenzia ANSA

La leader di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni, ha chiarito che non vi sono tensioni con il presidente della Repubblica e ha criticato la sinistra per cercare di seminare discordia tra Palazzo Chigi e il Colle per fini politici. Durante una conferenza stampa tenutasi a Washington e Toronto, la premier ha ricevuto il sostegno di Joe Biden e Justin Trudeau, discutendo di vari temi internazionali e della gestione dei fondi russi congelati in Europa.

Meloni ha sottolineato l’importanza del dialogo e della de-escalation in Medio Oriente e si è confrontata sul tema dell’utilizzo dei fondi russi congelati in Europa. La premier ha inoltre affrontato le tensioni politiche in Italia, difendendo il ruolo del presidente della Repubblica come figura di garanzia e criticando la sinistra per non mostrare solidarietà alle forze dell’ordine.

Nel frattempo, la Sardegna è in attesa di un risultato definitivo dopo le elezioni regionali, con Meloni che ha ribadito di non pentirsi di aver sostenuto Paolo Truzzu come candidato. La leader di Fratelli d’Italia si è mostrata determinata a continuare a sostenere il candidato, nonostante le incertezze sul risultato finale. La politica italiana rimane dunque al centro delle attenzioni, con Meloni che si fa portavoce della necessità di coesione e solidarietà in un momento politicamente delicato.