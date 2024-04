Calcio spagnolo

Un alto funzionario di Hamas ha accolto positivamente l’ultima proposta di cessate il fuoco da parte di Israele ed Egitto per Gaza, portando un’atmosfera positiva tra le parti. Non ci sono stati grossi problemi nelle osservazioni e richieste di Hamas, che presenterà le proprie richieste durante l’incontro al Cairo con rappresentanti di Egitto e Qatar.

Tuttavia, dall’altra parte, il capo di stato maggiore israeliano ha approvato “i nuovi piani” per una possibile guerra a Gaza, inclusa un’operazione di terra a Rafah. Il presidente palestinese ha quindi chiesto agli Stati Uniti di fermare l’attacco israeliano a Rafah, definendolo un “disastro storico” per il popolo palestinese.

La situazione in Medio Oriente rimane tesa, con Hamas che si prepara a discutere le proprie richieste con i mediatori al Cairo, mentre Israele sembra essere pronto a intensificare le azioni militari a Gaza. Resta da vedere quale sarà l'esito di questo conflitto in corso e se sarà possibile trovare una soluzione pacifica per la regione.