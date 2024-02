Calcio Spagnolo, 40 Mpixel per la compatta APS-C – Fotografi Digitali

Fujifilm ha presentato la nuova X100VI, la sesta generazione della sua APS-C a ottica fissa per gli amanti del reportage quotidiano. La novità principale è il sensore X-Trans CMOS 5 HR da 40 Mpixel di ultima generazione, accompagnato dal processore d’immagine X-Processor 5, che offre prestazioni di alta qualità.

La X100VI è dotata per la prima volta nella famiglia X100 di uno stabilizzatore da 6 stop, che consente scatti più nitidi anche in condizioni di luce difficili. Inoltre, le prestazioni in scatto continuo sono state leggermente migliorate, con una cadenza di scatto che passa da 11 a 13 fps e la possibilità di registrare video fino a 6.2K.

Il prezzo di listino per la X100VI è di 1849,99 Euro, oltre 300 Euro in più rispetto alla versione precedente. Per celebrare il 90° anniversario della fondazione di Fujifilm, è disponibile una versione commemorativa a 2249,99 Euro.

Il sensore da 40,2 Mpixel offre una maggiore efficienza di conversione rispetto alla precedente Mark 5, garantendo risultati di alta qualità. Anche lo stabilizzatore a 5 assi accredita un miglioramento di 6 stop, mentre il mirino ibrido e il design del corpo macchina rimangono simili alle generazioni precedenti, offrendo un’esperienza d’uso familiare.

Nonostante alcuni upgrade della fotocamera hanno un impatto pratico limitato, come lo stabilizzatore che offre vantaggi limitati a causa della ridotta focale, la X100VI rappresenta comunque un notevole balzo in avanti in termini di dettaglio e prestazioni rispetto al modello precedente.