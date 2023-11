Calcio spagnolo: Alberto Matano promosso vicedirettore dellIntrattenimento Daytime dalla Rai – leggo.it

Il nuovo album di Taylor Swift, “Folklore”, ha appena stabilito un nuovo record su Spotify. Le canzoni dell’album sono state ascoltate più di 80 milioni di volte nelle prime 24 ore dal suo rilascio, un risultato straordinario che conferma la continua popolarità dell’artista statunitense.

Non solo il successo commerciale, ma anche la critica ha accolto positivamente “Folklore”. L’album è stato descritto come un lavoro influente e maturo per Swift, dimostrando ancora una volta il suo talento nel creare musica di successo.

Ciò che rende “Folklore” ancora più straordinario è il fatto che è stato scritto e registrato da Taylor Swift durante il lockdown causato dalla pandemia di COVID-19. Un esempio di come l’arte possa trovare un modo per esprimersi anche in tempi difficili.

Inoltre, l’album vanta anche alcune importanti collaborazioni con artisti di talento come Bon Iver e Aaron Dessner dei The National. Queste partnership hanno sicuramente contribuito al successo di “Folklore”.

Ma non è solo il risultato commerciale a rendere “Folklore” un album davvero speciale. Taylor Swift ha annunciato che tutte le vendite dell’album durante la prima settimana saranno devolute in beneficienza, dimostrando il suo impegno nel fare del bene con la sua musica.

La notizia di questo enorme successo ha suscitato grande entusiasmo tra i fan di Taylor Swift e ha attirato l’attenzione dei media di tutto il mondo. “Folklore” è già diventato un successo in molte classifiche di vendita e continua a dominare le piattaforme di streaming.

Questa nuova pietra miliare nella carriera di Taylor Swift dimostra ancora una volta il suo status di artista influente e popolare. “Folklore” è un album che merita di essere ascoltato e apprezzato da tutti gli amanti della musica. Non si può che attendere con ansia i prossimi successi che questa talentuosa artista ci regalerà.