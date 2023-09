Calcio spagnolo – Apple iPhone 13 da 128 GB, al prezzo minimo storico tramite lofferta di Amazon Italia

Offerta imperdibile su Amazon Italia per l’acquisto dell’Apple iPhone 13 da 128 GB! Con uno sconto eccezionale del 26%, corrispondente a 240€, il prezzo consigliato di 939€ si abbassa notevolmente, raggiungendo il costo più basso mai registrato sulla piattaforma Amazon.

L’offerta proviene direttamente da Amazon, il noto e affidabile rivenditore online, che si occupa anche della spedizione del prodotto. Questo significa che potrai acquistare il nuovo iPhone 13 con la tranquillità di riceverlo senza intoppi direttamente a casa tua.

L’iPhone 13 è dotato di un incredibile display Super Retina XDR da 6,1 pollici, che garantisce una qualità delle immagini sorprendente. Inoltre, è equipaggiato con una fotocamera doppia da 12MP, che offre funzioni avanzate come gli Stili fotografici, lo Smart HDR 4 e la modalità Notte. Con questa fotocamera, potrai scattare foto mozzafiato, sempre perfette in ogni condizione di luce.

Ma le sorprese non finiscono qui! L’iPhone 13 consente anche la registrazione di video HDR a 4K con tecnologia Dolby Vision. Questo significa che potrai immortalare i tuoi ricordi con una qualità cinematografica, catturando i minimi dettagli e i colori più vividi.

Inoltre, l’iPhone 13 dispone di una fotocamera anteriore TrueDepth da 12MP, con modalità Notte e registrazione video HDR a 4K con Dolby Vision. Quindi, potrai fare selfie perfetti anche al buio e registrare video di altissima qualità.

Ma non è tutto: la batteria dell’iPhone 13 ha una durata incredibile, fino a 19 ore di riproduzione. Questo significa che potrai godere del tuo nuovo dispositivo per lunghe sessioni di streaming, ascolto di musica o semplicemente per telefonare senza preoccuparti della batteria.

Non lasciarti sfuggire questa straordinaria offerta su Amazon Italia per l’Apple iPhone 13 da 128 GB. Approfitta di uno sconto del 26%, equivalente a 240€, e acquista il tuo nuovo iPhone ad un prezzo mai visto prima. Non solo avrai un dispositivo di altissima qualità, ma risparmierai anche moltissimo!