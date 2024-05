La pornostar Stormy Daniels ha testimoniato in aula nel processo contro l’ex presidente Donald Trump, rivelando i dettagli della loro notte di sesso. Daniels è apparsa a suo agio durante la testimonianza, mentre Trump è rimasto impassibile. Al centro del processo ci sono i 130 mila dollari pagati a Daniels per il suo silenzio, con Trump che avrebbe personalmente coperto l’incontro tramite l’avvocato Michael Cohen.

Daniels ha raccontato il suo primo incontro con Trump in un torneo di golf nel 2006, che si è trasformato rapidamente in un incontro sessuale. Dopo l’episodio, Daniels ha accettato i soldi per mantenere il silenzio sull’increscioso evento.

Gli avvocati di Trump stanno cercando di mettere in discussione la credibilità di Daniels, mentre il processo contro l’ex presidente in Florida è stato rinviato a tempo indeterminato a causa dell’eccessivo numero di mozioni da esaminare.

“Prone to fits of apathy. Devoted music geek. Troublemaker. Typical analyst. Alcohol practitioner. Food junkie. Passionate tv fan. Web expert.” READ Calcio spagnolo: Fukushima rilascia acqua radioattiva nelloceano. Ira della Cina. Aiea: Radioattività entro i limiti - Agenzia ANSA