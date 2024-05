Titolo: Calcio spagnolo

Il lancio della navicella spaziale Starliner della Boeing annullato a causa di un problema tecnico

Il decollo della navicella spaziale Starliner della Boeing è stato annullato a causa di un problema tecnico che ha colpito una valvola del razzo Atlas V. La navicella avrebbe dovuto trasportare gli astronauti della Nasa sulla Stazione spaziale internazionale, ma a causa dell’anomalia riscontrata, il lancio è stato rinviato.

La Nasa ha dichiarato che la sicurezza è la priorità assoluta e che il decollo avverrà solamente quando tutte le condizioni saranno ottimali. Il capo dell’agenzia spaziale americana, Bill Nelson, ha rassicurato che il lancio si terrà “quando saremo pronti”, senza fornire una data precisa.

L’annuncio dell’annullamento del lancio è stato fatto dal gruppo Ula, produttore del lanciatore, che sta lavorando per risolvere il problema tecnico e assicurare che la missione possa essere completata con successo. Al momento, non è stato reso noto quanto tempo sarà necessario per risolvere l’anomalia e stabilire una nuova data per il decollo della navicella spaziale.

Resta quindi in attesa il lancio della Starliner della Boeing, con la speranza che il problema tecnico possa essere risolto al più presto per consentire agli astronauti della Nasa di raggiungere la Stazione spaziale internazionale in tutta sicurezza.