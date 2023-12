Calcio spagnolo: Arrestato il boss Nicola Rullo, del clan Contini – Agenzia ANSA

– Nicola Rullo, il presunto capo della banda criminale Contini, è stato arrestato nella notte di Capodanno in un lussuoso resort ad Alicante.

– È stato trovato a conversare a bordo piscina con altre due persone, ritenute legate al clan dei Contini.

– Rullo, conosciuto anche come “o’ romano”, ha un lungo precedente penale e ha scontato oltre 19 anni di prigione per varie attività criminali.

– Nonostante abbia completato la sua condanna il 3 luglio 2023, è riuscito a sfuggire a una nuova ordinanza emessa dalla Procura di Napoli il 26 settembre.

– L’allarme è stato dato dalla moglie e dalla figlia di Rullo, che hanno temporaneamente disattivato i loro telefoni cellulari, segnalando una possibile fuga.

– I Carabinieri sono riusciti a tracciare i movimenti della famiglia di Rullo, portandoli a scoprire la sua posizione nel lussuoso resort.

– Attualmente Rullo è in custodia e in attesa dei procedimenti di estradizione.

