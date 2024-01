Calcio spagnolo – Bloccati gli aiuti militari a Kiev, la Casa Bianca annuncia la fine dei fondi – Fanpage.it

Title: Gli Stati Uniti terminano l’assistenza militare all’Ucraina: tensione crescente con la Russia

Nell’ambito della guerra in corso tra Ucraina e Russia, gli Stati Uniti hanno annunciato di aver interrotto l’assistenza militare all’Ucraina a causa dell’esaurimento dei fondi stanziati per questo specifico scopo. Questa decisione è stata molto discussa e ha sollevato interrogativi sulla possibilità di un deterioramento delle relazioni tra i due paesi.

A Washington, i rappresentanti dei due principali partiti politici, i democratici e i repubblicani, si sono incontrati per negoziare un nuovo pacchetto di aiuti per l’Ucraina. Tuttavia, sembra che questi negoziati potrebbero essere influenzati anche dalle misure di sicurezza al confine con il Messico, che sono una delle priorità dell’amministrazione statunitense.

Il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, ha concluso una recente missione nei Paesi baltici chiedendo un maggior sostegno militare per il suo paese. Zelensky ha sottolineato che ogni pausa nella difesa dell’Ucraina favorirebbe solamente l’invasione russa, mettendo in evidenza l’importanza di un sostegno continuo nella lotta contro l’aggressione russa.

Il Congresso americano ha stabilito un termine di una settimana per negoziare i nuovi aiuti all’Ucraina e per finalizzare il testo entro il 19 gennaio. La rapida decisione è resa necessaria dalla situazione critica in cui si trova l’Ucraina, che richiede un intervento tempestivo per fornire il sostegno necessario.

Un rapporto del Pentagono ha sottolineato che gli Stati Uniti hanno perso la traccia di oltre 1 miliardo di dollari di aiuti inviati a Kiev. L’amministrazione Biden ha negato che le armi siano state rubate, ma un audit ha messo in dubbio l’efficacia del monitoraggio degli aiuti militari forniti all’Ucraina, suscitando preoccupazione sulla destinazione finale di queste risorse.

L’ex presidente russo Dmitry Medvedev ha lanciato un avvertimento all’Occidente riguardo ai possibili rifornimenti di missili all’Ucraina, minacciando che Mosca sarebbe autorizzata a rispondere con armi atomiche. Questa dichiarazione ha acuito ulteriormente le tensioni già elevate tra Russia e Stati Uniti.

Le forze militari russe hanno intensificato gli attacchi su diversi fronti, utilizzando attacchi aerei e missili per colpire le posizioni delle truppe ucraine. Inoltre, gli attacchi di droni ucraini sul territorio russo continuano ad alimentare il conflitto, creando ulteriori tensioni tra i due paesi.

La situazione in Ucraina rimane quindi molto critica, con una guerra che si sta intensificando, mentre gli Stati Uniti cercano di negoziare nuovi aiuti per sostenere il paese. Resta da vedere come si evolveranno gli sforzi internazionali per trovare una soluzione pacifica a questo conflitto sempre più preoccupante.