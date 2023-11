Calcio spagnolo: Bruce Willis, peggiorano le condizioni: non riconosce più l’ex moglie Demi Moore. «Lei è devastata»

L’attrice Demi Moore ha fatto visita all’ex marito Bruce Willis dopo una vacanza in Italia. Tuttavia, secondo fonti vicine alla coppia, sembra che Willis non abbia riconosciuto la Moore a causa della sua demenza frontotemporale. La Moore, che era visibilmente devastata dalla situazione, ha fatto del suo meglio per affrontare la triste realtà.

La demenza frontotemporale è una malattia progressiva e incurabile che colpisce il cervello. Questa patologia causa disturbi cognitivi, rallentamento dei movimenti e cambiamenti nel comportamento. Purtroppo, Willis soffre di questa forma di demenza, ed è evidente che la malattia ha fatto sì che non riconoscesse la sua ex moglie.

Nonostante non ci sia riconoscimento da parte di Willis, sembra che egli riesca ancora a identificare la sua attuale moglie e i figli. Questa è un’ulteriore dimostrazione di come la demenza frontotemporale abbia un impatto diverso su ogni paziente. Tuttavia, è importante sottolineare che, a volte, Willis può diventare aggressivo, un aspetto che la sua famiglia sta gestendo con coraggio e amore.

La famiglia di Willis si è dimostrata unita in questo momento difficile. Stanno cercando di fare tutto il possibile per rendere la vita di Willis il più confortevole possibile, cercando anche di godersi i momenti felici che ancora possono condividere. La figlia di Willis, Tallulah, ha espresso il suo amore speciale per il padre e ha dichiarato di apprezzare ogni momento trascorso con lui.

In conclusione, la visita di Demi Moore all’ex marito Bruce Willis dopo la sua vacanza in Italia ha evidenziato il dolore e la confusione che la demenza frontotemporale può causare. Questa malattia incurabile ha portato alla mancanza di riconoscimento di Willis verso la Moore, un fatto che ha profondamente colpito l’attrice. La famiglia di Willis sta affrontando questa situazione difficile insieme, dimostrando un grande amore e sostegno per il loro caro.