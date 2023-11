Calcio spagnolo: Caos X Factor, Fedez: «Morgan violento con le lavoratrici di Sky». Morgan: «Fedez è malato e ha paura di…

Il rapper Fedez ha rilasciato un’intervista esclusiva a Striscia la Notizia in cui ha raccontato la sua versione dei fatti riguardo all’allontanamento di Morgan da X Factor. Secondo Fedez, Morgan è stato cacciato dal programma per via dei suoi comportamenti gravi e poco professionali verso altre persone, anche al di fuori della diretta, che sono stati registrati dalle telecamere.

Fedez si è difeso dalle accuse di essere il vertice di una “potente cricca” che decide tutto a X Factor, sostenendo di essere contrario all’ingaggio di Morgan come giudice per vari motivi, tra cui i suoi precedenti legali e il suo comportamento poco professionale. Inoltre, il rapper ha accusato Morgan di avere atteggiamenti aggressivi e violenti verso alcune lavoratrici di Sky nelle passate edizioni del programma.

Fedez ha anche puntato il dito contro Sky, sostenendo di non essere stato coinvolto nelle decisioni prese dal canale insieme agli altri giudici. Per il rapper, Morgan non è stato mandato via soltanto per ciò che è stato visto in video, ma per cose gravi e violente dette fuori diretta.

Sky ha risposto alle accuse di Fedez dichiarando che non ci sono immagini tenute nascoste e che nella prossima puntata sarà trasmessa una clip con materiali inediti della settimana scorsa. Morgan ha commentato le dichiarazioni di Fedez sostenendo che il rapper è interessato solo ai soldi e che dovrebbe denunciarlo.

Morgan ha anche parlato della malattia di Fedez e delle sue debolezze, sostenendo di aver sempre abbassato il livello delle sue risposte per renderle comprensibili.