Calcio spagnolo: chi è luomo che ha 61 anni ma ne dimostra molti meno: «Ho unetà biologica inferiore ai 38 anni»

L’influencer e biohacker statunitense Dave Pascoe sta dimostrando al mondo come mantenersi in forma e allungare la vita attraverso una serie di pratiche salutari. Nonostante i suoi 62 anni, Pascoe ha un’età biologica di soli 38 anni, tutto merito di una dieta sana e di un regime di esercizi costante.

Pascoe, ex ingegnere ora in pensione, dedicato e attento al proprio benessere, utilizza una varietà di metodi per mantenere la sua giovinezza. Integratori, stretching, allenamenti in palestra e meditazione fanno parte della sua routine quotidiana. La sua dieta è composta principalmente da carne biologica, pesce pescato in natura, molte verdure e pochi carboidrati.

Un elemento chiave nel suo stile di vita è l’utilizzo di occhiali che bloccano la luce blu e il digiuno intermittente. Ciò gli permette di mantenere il suo benessere e la sua longevità. Come il fondatore di Brain.fm, Brian Johnson, Pascoe pratica il biohacking per ottimizzare le sue capacità mentali e fisiche.

Secondo l’imprenditore Giacomo Spazzini, ci sono pratiche di biohacking accessibili a tutti per raggiungere un equilibrio tra corpo e mente. Cinque regole base per introdurre il biohacking nella propria vita includono il digiuno intermittente, allenamenti costanti, un sano ritmo circadiano, la pratica della respirazione profonda e l’utilizzo di docce fredde.

In un mondo sempre più orientato verso il benessere e la longevità, l’esempio di Dave Pascoe dimostra che è possibile rimanere in forma e godersi una vita più lunga con semplici ma efficaci cambiamenti nello stile di vita.