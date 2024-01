Calcio spagnolo – Chiara Ferragni festeggia un finto Capodanno: linfluencer riappare sui social / IL VIDEO

Chiara Ferragni e Fedez hanno deciso di festeggiare il Capodanno in anticipo alle 21:07. La coppia influencer ha scelto di organizzare una celebrazione intima a casa loro, indossando eleganti abiti rossi per l’occasione. Il clima di festa è stato reso ancora più coinvolgente dal conto alla rovescia e dallo scoppio di bottiglie di champagne.

Ma quale è stato il motivo di questa decisione insolita? La coppia ha spiegato di aver voluto organizzare una festa in anticipo per permettere ai loro due bimbi, Leone e Vittoria, di andare a letto ad un orario adeguato. Dopo il caos scatenato dalla polemica legata alla finta beneficenza, Chiara Ferragni ha deciso di prendersi una pausa dai social, pur pubblicando un video di scuse.

Questa celebrazione anticipata è stata un momento di gioia e spensieratezza per Chiara Ferragni, che è apparsa più divertita e sorridente come non faceva da tempo. L’influencer è stata al centro delle critiche a seguito delle accuse di avere organizzato un evento di beneficenza fittizio per fini pubblicitari.

Ma cosa riserverà il futuro per Chiara Ferragni? Molti ipotizzano che questo possa essere solo l’antipasto di un ritorno in grande stile nel 2024. Tuttavia, solo l’anno nuovo potrà svelare quali saranno i progetti e le novità per l’influencer più famosa d’Italia.