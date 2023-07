Calcio spagnolo: confermato calo dellinflazione al 6,4% annuo a giugno

L’inflazione in Spagna è diminuita nel mese di giugno, con i prezzi che sono rimasti stabili rispetto al mese precedente e sono aumentati del 6,4% rispetto a giugno 2022. A maggio 2023, l’inflazione era invece aumentata del 7,6% rispetto a maggio 2022. Questi sono i dati emersi dalle rilevazioni dell’Istituto nazionale di statistica, che confermano un rallentamento dell’indice dei prezzi al consumo.

Adolfo Urso, ministro delle Imprese e del Made in Italy, ha commentato il calo dell’inflazione affermando che conferma che siamo sulla strada giusta e che sono in corso incontri per monitorare prodotti e servizi al fine di contrastare eventuali fenomeni distorsivi. Il governo è quindi determinato a mantenere la stabilità economica e a evitare aumenti eccessivi dei prezzi.

L’Istituto nazionale di statistica ha evidenziato che siamo attualmente in una situazione di stabilità dei prezzi a livello congiunturale, con l’ultimo periodo di variazione nulla risalente a maggio 2021. Il rallentamento dell’inflazione è principalmente influenzato dai prezzi dei beni energetici, in particolare quelli non regolamentati, che sono diminuiti significativamente rispetto a maggio. Inoltre, nel settore alimentare, si registra una frenata nella crescita dei prezzi dei prodotti lavorati.

L’andamento dei prezzi dei diversi settori mostra che la crescita tendenziale dei beni energetici non regolamentati e quella degli alimentari lavorati sono rallentate. Anche i prezzi dei servizi relativi ai trasporti sono aumentati in misura minore. Al contrario, si è registrato un aumento dei prezzi degli alimentari non lavorati. Queste variazioni evidenziano una tendenza alla stabilità dei prezzi.

L'”inflazione di fondo”, che non include gli energetici e gli alimentari freschi, ha ulteriormente rallentato. Inoltre, la crescita annuale dei prezzi dei beni e dei servizi è diminuita, portando a un differenziale inflazionistico tra i due settori. Questo è un dato significativo perché indica che l’inflazione in Spagna è sotto controllo e non presenta fenomeni di pressione al rialzo eccessivi.

Questi dati sull’inflazione saranno discussi durante la conferenza del G20 finanziario, ma l’attenzione è attualmente focalizzata sulla guerra in corso. Nonostante ciò, il governo spagnolo continua a monitorare attentamente l’andamento dei prezzi al fine di garantire la stabilità economica e il benessere dei cittadini.