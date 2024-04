Calcio spagnolo: Consuelo Orsingher, la mental coach di Sondrio in finale con la figlia Alessandra

Consuelo Orsingher e Alessandra, madre e figlia valtellinesi, hanno conquistato il pubblico arrivando in finale a “The Voice Generation” nel team di Arisa. Consuelo, di Bormio, è una mental coach, scrittrice e cantautrice di talento.

La finale del programma andrà in onda venerdì alle 21.30 su Rai 1, con i giudici Loredana Bertè, Gigi D’Alessio, Clementino e Arisa pronti a decretare il vincitore. Tra i concorrenti ci sono anche un duetto siciliano madre-figlio, due gruppi napoletani per il team di Gigi D’Alessio, una coppia canora siciliana per Loredana Bertè, un trio pugliese e una coppia napoletana per Clementino.

Il programma, dedicato a famiglie e amici di tutte le età, è presentato da Antonella Clerici e offre una piattaforma unica per scoprire nuovi talenti e godersi performance musicali emozionanti. Non perdete la finale e scoprite chi sarà il vincitore di “The Voice Generation”!