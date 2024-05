Il lato giusto dei nuovi iPad M4

Durante la pandemia, l’uso delle videocall è diventato un nuovo normale per molte persone. Gli iPad di Apple sono stati uno strumento fondamentale per le videochiamate, grazie alla loro praticità e alla qualità della videocamera. Tuttavia, la posizione della videocamera sugli iPad è stata identificata come un problema, in quanto non inquadra direttamente gli occhi dell’utente.

La videocamera posta sul lato corto degli iPad crea un effetto di parallasse, facendo sembrare che gli occhi guardino fuori campo. Questo problema non si verifica su MacBook e PC portatili, in cui la videocamera è posta al di sopra dello schermo. Apple ha deciso di rimediare a questo problema, posizionando la videocamera sul lato lungo degli iPad di ultima generazione.

È attesa l’uscita di nuovi modelli di iPad con la videocamera sul lato lungo durante la presentazione “Let Loose” il 7 maggio. Questa nuova posizione permetterà agli utenti di guardare direttamente negli occhi dei propri interlocutori durante le videochiamate, migliorando così l’esperienza di comunicazione a distanza. Restate sintonizzati su Calcio Spagnolo per tutte le ultime novità riguardanti Apple e i suoi prodotti.