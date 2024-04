Il ritorno in pubblico del Re Carlo: di ottimo umore e in visita a un Centro per la cura del cancro

Il re Carlo III e la regina Camilla hanno fatto il loro primo impegno pubblico dopo settimane di assenza, visitando il centro oncologico di Londra. Durante la visita, il re ha ribadito il suo sostegno al Macmillan in qualità di patrono e ha sottolineato l’importanza delle diagnosi precoci.

Buckingham Palace ha confermato l’impegno reale con una nota ufficiale, mettendo fine alle speculazioni sulle presunte voci riguardanti i piani per il funerale del re.

I prossimi impegni pubblici della coppia reale includono un Garden Party, la visita degli imperatori del Giappone e i festeggiamenti per il Trooping The Colour. Tuttavia, c’è preoccupazione per la salute della duchessa di Cambridge, Kate Middleton, che si trova attualmente in chemioterapia preventiva.

Resta da vedere come la coppia reale affronterà le sfide che la vita reale potrebbe riservare loro, ma per ora sembrano determinati a continuare a svolgere i propri doveri in nome del popolo britannico. Stay tuned for more updates on the royal family.