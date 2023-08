Calcio spagnolo: Cristian e Brando, due nuovi tronisti su Uomini e Donne – TGCOM

Presentazione dei nuovi tronisti: Cristian e Brando

Il programma televisivo ‘Calcio spangnolo’ è lieto di annunciare i nuovi tronisti che si uniranno alla famiglia dello show. Si tratta di Cristian e Brando, due ragazzi di 22 anni pronti a trovare l’amore nella loro esperienza come tronisti.

Cristian, originario di Roma, è uno studente di fisioterapia che, nel suo tempo libero, si dedica alla consegna di pizze a domicilio. Nonostante la sua giovane età, già ha dimostrato una grande determinazione nel superare le sofferenze del suo passato. Cresciuto con genitori separati, Cristian è diventato una persona decisa e sicura di sé, pronta a trovare la sua anima gemella.

Brando, invece, è un giovane di Treviso che ha una passione immensa per lo sport e per la vita dinamica. Durante la sua vita ha affrontato diverse difficoltà e si è ritrovato a chiudersi nei suoi silenzi piuttosto che esternare i suoi sentimenti. Tra le sue esperienze di vita, Brando ha lavorato come cameriere, aiuto cuoco e ha persino avuto una breve carriera da calciatore. Cresciuto in una famiglia di artisti, ha vissuto i primi anni della sua vita a Miami, ma a soli 10 anni i suoi genitori si sono separati, lasciandolo senza figura paterna.

Entrambi i tronisti sono pronti a trovare una persona che possa capire la loro storia e che sia disposta a fare follie per l’amore. Cristian si definisce determinato e sicuro di sé, mentre Brando si descrive come coccolone ed affidabile. Sicuramente, la loro partecipazione allo show promette grandi emozioni e sorprese per i telespettatori.

Non vediamo l’ora di seguire il percorso di Cristian e Brando in ‘Calcio spangnolo’ e di scoprire chi sarà la fortunata persona che conquisterà il loro cuore. Restate connessi al nostro sito per non perdere neanche un dettaglio di questa nuova avventura amorosa.