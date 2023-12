Calcio spagnolo: Difensori a gennaio. Passerini: Caldi Mukiele e Lenglet. Gabbia piano A

Passerini, giornalista del Corriere della Sera, ha rilasciato un’intervista esclusiva al sito MilanNews.it riguardo alle idee della squadra per il mercato invernale per rafforzare la difesa. Secondo quanto riportato da Passerini, l’idea di acquistare Kelly del Bournemouth sembra non essere più una possibilità, mentre si sta facendo strada l’opzione Lenglet dell’Aston Villa grazie alla pressione di Emery.

Lenglet sembra essere una scelta più concreta per il Milan, dato che l’Aston Villa sembra disposto a lasciarlo partire. Inoltre, il nome di Mukiele del PSG è molto caldo al momento, poiché ha avuto poche occasioni di giocare e può ricoprire due ruoli differenti. Il Milan potrebbe sfruttare questa situazione a proprio vantaggio, offrendo a Mukiele l’opportunità di giocare di più e dimostrare il proprio valore.

Oltre a queste possibili acquisizioni, si sta prendendo in considerazione anche la possibilità di richiamare Gabbia dal Villarreal. Secondo Passerini, questa non sarebbe un’opzione di riserva, ma piuttosto un piano A, in quanto Gabbia si adatterebbe rapidamente all’ambiente del Milan e agli schemi di Pioli.

Infine, ci sono discorsi avanzati con Miranda, che potrebbe essere un’opzione per il ruolo di terzino sinistro. Il Milan sembra determinato a rinforzare la squadra in difesa e Miranda potrebbe rappresentare una soluzione valida. Il giocatore ha una vasta esperienza sia a livello nazionale che internazionale e potrebbe apportare la sua esperienza al Milan.

Il mercato invernale si avvicina e il Milan sembra pronto a fare mosse importanti per potenziare la difesa. Non resta che aspettare e vedere quali saranno gli sviluppi futuri e quali scelte verranno effettivamente compiute dalla società rossonera.