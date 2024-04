Prossimo anno sarà bellissimo: Allegri, Juve-Milan e la risposta sul mercato

L’allenatore della Juventus, Massimiliano Allegri, ha sottolineato l’importanza della concentrazione per raggiungere la qualificazione alla Champions League. La prossima stagione sarà molto impegnativa per la squadra, che dovrà affrontare varie competizioni tra cui la Champions League, la Supercoppa Italiana e il Mondiale per Club.

Allegri ha analizzato le possibili scelte in attacco per l’importante partita contro il Milan e ha elogiato l’Atalanta per il loro lavoro e il rapporto positivo con i giocatori. Inoltre, il tecnico si è detto soddisfatto delle ambizioni del giovane attaccante Vlahovic di vincere il Pallone d’Oro.

Infine, Allegri ha sottolineato l’importanza di partecipare alla Champions League non solo per il prestigio sportivo, ma anche per il bilancio economico del club e il lavoro svolto negli ultimi anni. La Juventus è determinata a raggiungere grandi traguardi nella prossima stagione e l’allenatore è fiducioso nel lavoro della squadra.