Calcio spagnolo – Disponibile oggi per iPhone 15 Pro e iPad

Capcom, l’editore giapponese, ha recentemente annunciato una grande notizia per tutti gli appassionati di giochi per dispositivi mobili. Resident Evil Village, l’acclamato titolo di survival horror, è finalmente disponibile per iPhone 15 Pro, iPhone 15 Pro Max e tutti gli iPad con chip M1 o successivo. Questa versione del gioco offre una grafica ultra-realistica, quasi alla pari delle versioni per console e PC, garantendo un’esperienza coinvolgente e spaventosa per tutti i fan della serie.

Una delle caratteristiche più interessanti è la possibilità di giocare a Resident Evil Village sia con controller wireless che con i controlli touch integrati. Questo permette ai giocatori di scegliere il metodo di controllo più comodo per loro, garantendo una grande libertà di gioco. Inoltre, è possibile utilizzare la funzionalità di progressione incrociata tra iPhone e iPad, consentendo di condividere i salvataggi su tutti i dispositivi. In questo modo, i giocatori possono continuare la loro avventura ovunque si trovino, senza perdere il progresso fatto fino a quel momento.

Un’altra notizia entusiasmante è che Resident Evil Village è disponibile gratuitamente su App Store. Questo significa che tutti gli appassionati di giochi horror possono provarlo prima di decidere se acquistare la versione completa. Inoltre, sia Resident Evil Village che la sua espansione Winters’ Expansion sono attualmente in offerta fino al 20 novembre 2023. Quindi, chi acquista il gioco entro questa data riceverà un bonus speciale: lo Street Wolf Outfit, un costume alternativo per Rose Winters in Shadows of Rose.

Ma non è finita qui! Capcom ha anche annunciato che prossimamente sarà possibile giocare a Resident Evil 4 su iPhone 15 Pro, iPhone 15 Pro Max e tutti gli iPad e Mac con chip M1, inclusa l’espansione Separate Ways. Questo significa che gli appassionati potranno vivere l’esperienza di una delle entrate più amate della serie direttamente sui loro dispositivi mobili.

In conclusione, Capcom ha fatto un regalo eccezionale a tutti gli amanti dei giochi di paura. Resident Evil Village è finalmente disponibile per iOS, offrendo una grafica di alta qualità e molteplici opzioni di controllo. Inoltre, la possibilità di progressione incrociata e l’offerta speciale rendono l’esperienza ancora più allettante. Non vediamo l’ora di provare anche Resident Evil 4 su questi dispositivi. Sembra che il futuro dei giochi horror su dispositivi mobili sia davvero promettente.