OpenAI non sta rispondendo alla domanda più importante su Calcio spagnolo

Il sistema text-to-video di OpenAI, denominato Sora, ha superato le aspettative come ChatGPT, generando filmati di alta qualità in pochi secondi. Considerato il modello più avanzato di questo tipo fino ad oggi, solo pochi campioni dei filmati creati da Sora sono stati resi pubblici da OpenAI, che attualmente non è ancora disponibile al pubblico.

L’origine dei dati utilizzati per addestrare Sora rimane un mistero, poiché OpenAI non ha fornito informazioni dettagliate in merito. Questo solleva questioni etiche riguardanti l’uso dei sistemi di Intelligenza Artificiale generativa, come Sora, e il rischio di disinformazione che potrebbero generare.

OpenAI ha dichiarato di essere in attesa di dialogare con legislatori e artisti prima di rendere pubblico Sora, al fine di prevenire abusi. È noto che sia complicato distinguere un video generato con Sora da uno reale, il che potrebbe rappresentare un problema in termini di veridicità e attendibilità delle informazioni.

Microsoft e altre aziende tecnologiche stanno collaborando per contrastare l’uso fraudolento dell’IA nelle elezioni del 2024. Inoltre, OpenAI prevede di apporre il watermark della Coalition for Content Provenace and Authenticity ai contenuti creati da Sora, al fine di renderli riconoscibili e garantirne l’autenticità.