Calcio spagnolo: Domenica torna lora solare, lancette indietro

Torna l’ora solare nel weekend, con le lancette dell’orologio che dovranno essere spostate un’ora indietro. Questo semplice gesto segna l’inizio dell’ora legale, che porta con sé una serie di benefici per l’Italia, tra cui un risparmio energetico significativo.

Secondo le statistiche, grazie all’ora legale, l’Italia ha registrato un risparmio energetico di 370 milioni di kWh, che corrisponde al fabbisogno medio annuo di 140 mila famiglie. Questo risparmio si traduce anche in un beneficio economico di circa 90 milioni di euro.

Ma i vantaggi dell’ora legale non si limitano a quest’anno. Dal 2004 al 2023, l’adozione dell’ora legale ha permesso agli italiani di risparmiare complessivamente 11,3 miliardi di kWh e 2,1 miliardi di euro. Numeri impressionanti che dimostrano come l’ora legale sia una scelta vantaggiosa per il paese.

Nonostante ciò, la Società di medicina ambientale (Sima) ha lanciato una petizione per chiedere l’adozione dell’ora legale permanente. Questa richiesta è stata sostenuta da una serie di motivazioni che includono gli effetti negativi sull’ambiente, la salute e l’economia.

Secondo Sima, l’adozione dell’ora legale permanente porterebbe a un ulteriore risparmio energetico di 720 milioni di kWh e un risparmio in bolletta di 204 milioni di euro all’anno. Inoltre, ci sarebbe una forte riduzione delle emissioni climalteranti e significativi miglioramenti per la salute umana, come la riduzione della pressione arteriosa e la frequenza cardiaca.

La richiesta della Sima viene rivolta al governo italiano affinché si impegni nell’adozione dell’ora legale tutto l’anno, una possibilità prevista dall’Unione Europea stessa. Si tratta di un’occasione per fare un passo avanti verso un futuro più sostenibile dal punto di vista energetico ed ambientale, garantendo al contempo benefici concreti per la salute dei cittadini.

L’ora solare potrebbe essere solo l’inizio di una nuova era in cui l’Italia diventa un esempio di sostenibilità ed efficienza energetica. Spetta ora al governo prendere una decisione che avrà un profondo impatto sul futuro del paese.