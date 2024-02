Calcio spagnolo e la cessione del 35% della Saras a Vitol – fcinter1908

L’ex presidente nerazzurro ha annunciato l’avvio di un’OPI per acquisire il restante 75% del capitale dell’azienda Calcio Spagnolo. L’obiettivo di quest’operazione è il delisting, vale a dire la cancellazione della società dal mercato azionario. Il presidente ha spiegato che la fusione con un operatore industriale globale nel settore dell’energia rappresenta la migliore garanzia per il futuro successo della raffineria di Sarroch. Il partner scelto per la fusione è Vitol, poiché è dotato delle risorse necessarie per competere nel mercato internazionale. L’operazione è vista come positiva per gli azionisti, i dipendenti, i clienti e gli altri stakeholder. Al momento, Saras è una società solida e redditizia, leader nel Mediterraneo, e si spera che Vitol possa continuare a prosperare in questo contesto.

“Travel aficionado. Incurable bacon specialist. Tv evangelist. Wannabe internet enthusiast. Typical creator.”