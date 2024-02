Calcio spagnolo: ecco il nuovo progetto sul Meazza – La Gazzetta dello Sport

È stato presentato uno studio per ristrutturare lo stadio San Siro a Milano. Il progetto prevede la ristrutturazione dello stadio senza interrompere le partite delle squadre di calcio che vi giocano. Il costo complessivo dei lavori si aggira intorno ai 300 milioni di euro.

Secondo il progetto, verrà realizzato un quarto anello, posto al di sotto delle tribune attuali. Questo nuovo anello includerà nuove aree per ospiti, accoglienza vip, aree comuni, bar, servizi e meeting. Inoltre, saranno realizzate migliorie come sedute più larghe e comode, connettività, servizi personalizzati e un nuovo edificio per l’accoglienza e il merchandising.

L’obiettivo è quello di trasformare lo stadio San Siro in un moderno e accogliente impianto sportivo. Inoltre, lo stadio sarà al centro di un parco tematico e potrebbe ospitare le sedi dei due club di calcio. Questa ristrutturazione permetterà alla struttura di rinnovarsi, offrendo un’esperienza migliore a giocatori e spettatori.

Importanti miglioramenti saranno implementati per garantire il comfort di tutti gli utenti dello stadio. Saranno installati pannelli fonoisolanti per ridurre il rumore esterno, così come un microclima interno per garantire temperature ideali durante tutte le stagioni dell’anno. Inoltre, saranno realizzate migliorie per facilitare l’accesso e l’utilizzo dello stadio per le persone con limitata capacità motoria.

Un aspetto importante di questo progetto è il fatto che i lavori saranno svolti in spicchi, il che permetterà agli spettatori di accedere alla maggior parte delle tribune durante ogni fase di ristrutturazione. In questo modo, i tifosi potranno continuare a godersi le partite della loro squadra senza incorrere in disagi.

Infine, l’area intorno allo stadio sarà arricchita con ampie fasce alberate, che la isoleranno e proteggeranno dai quartieri circostanti. Questo contribuirà a creare un ambiente piacevole e verde intorno al nuovo San Siro.

In conclusione, la ristrutturazione dello stadio San Siro rappresenta un importante progetto per la città di Milano. Con un costo di circa 300 milioni di euro, questo piano mira a rendere lo stadio una struttura moderna, accogliente e funzionale, migliorando così l’esperienza di giocatori e spettatori. Oltre alle nuove aree e ai servizi offerti, il progetto prevede anche importanti miglioramenti per le persone con limitata capacità motoria e la creazione di un parco tematico intorno allo stadio. Si prevede che i lavori si svilupperanno in modo graduale, senza interrompere le partite delle squadre di calcio che usufruiscono dello stadio.