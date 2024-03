Sorteggio Europa League: ai quarti Milan-Roma e Liverpool-Atalanta

Sorteggio amaro per le squadre italiane ancora in lizza nei quarti di finale dell’Europa League. Si è svolto il sorteggio e il Milan e la Roma si troveranno a fronteggiarsi in un emozionante derby italiano. Un’altra squadra italiana, l’Atalanta, ha pescato il Liverpool come avversario.

Chi riuscirà a passare il turno tra Milan e Roma si troverà di fronte al vincitore tra il Bayer Leverkusen e il West Ham. Nel frattempo, se l’Atalanta riuscirà a superare l’avversario inglese, si troverà ad affrontare la vincente tra Benfica e Marsiglia nelle semifinali.

Le partite di andata dei quarti di finale si terranno l’11 aprile, mentre i ritorni sono previsti per il 18 aprile. I tifosi italiani non vedono l’ora di vedere le loro squadre in azione e sperano che almeno una di esse possa raggiungere la fase successiva del torneo. Resta solo da aspettare e supportare le squadre italiane in questa emozionante fase dell’Europa League.