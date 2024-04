Calcio spagnolo: Sinner-Khachanov diretta Madrid, segui lottavo di finale LIVE

La giovane stella del tennis italiano, Jannik Sinner, si prepara ad affrontare il russo Karen Khachanov per la quinta volta in carriera negli ottavi di finale del Masters 1000 di Madrid. Dopo aver superato un problema all’anca nel match precedente, Sinner ha deciso di scendere comunque in campo nonostante i dubbi sulle sue condizioni fisiche.

Nel frattempo, un’altra sorpresa nel torneo: Francisco Cerundolo ha eliminato il favorito Alexander Zverev e vola ai quarti di finale. Sinner, invece, ha scelto di giocare contro Khachanov nonostante le incertezze sulle sue condizioni fisiche, riflettendo attentamente con il suo staff prima di prendere la decisione.

La vittoria di Sinner in tre delle quattro sfide precedenti contro Khachanov dà sicuramente fiducia al giovane italiano, ma c’è ancora preoccupazione tra i tifosi dopo che ha dichiarato “mi fa male” durante un match precedente. Il riscaldamento prima del match sarà cruciale per capire se Sinner sentirà dolore all’anca o meno durante l’incontro.

Nonostante i dubbi sulle sue condizioni fisiche, Sinner sembra determinato a giocare al meglio delle sue capacità e a dare il massimo in campo. Gli appassionati di tennis sono ansiosi di vedere come si evolverà la situazione e se il talento italiano riuscirà a superare Khachanov per raggiungere i quarti di finale del torneo.