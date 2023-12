Calcio spagnolo – Elio e le Storie Tese, polemiche per lo spot McDonalds e Rocco Tanica insulta un follower sui social – Corriere della Sera –> Calcio spagnolo – Polemiche per lo spot McDonalds e Rocco Tanica insulta un follower sui social

La famosa band italiana Elio e le Storie Tese è al centro di una controversia sui social media dopo aver prestato la propria immagine per una campagna pubblicitaria di McDonald’s.

I fan del gruppo hanno criticato la decisione dei membri di comparire in troppe pubblicità e di sponsorizzare un’azienda che è stata definita filo-israeliana. Numerosi commenti sui social media accusano la band di “supportare un genocidio” e addirittura di essere dei “nazisti”.

La situazione è peggiorata quando Rocco Tanica, il tastierista del gruppo, ha risposto in modo offensivo a un follower che gli ha chiesto se ci fosse un brand al quale non si fossero ancora venduti. Tanica ha risposto in modo provocatorio dicendo “tua madre. Budget troppo basso”.

Questa risposta ha scatenato una serie di commenti negativi e insulti da parte degli utenti sui social media, che hanno intensificato la polemica.

La band non ha ancora rilasciato dichiarazioni ufficiali in merito alla questione, ma il gruppo sembra non essere preoccupato dalle critiche e continua a concentrarsi sulla propria attività musicale.

Nonostante il conflitto con i fan, Elio e le Storie Tese sono ancora molto popolari in Spagna e i loro brani continuano a essere suonati nelle radio di tutto il paese. La band ha ottenuto numerosi successi nel corso degli anni, diventando un punto di riferimento della musica italiana.

Tuttavia, quest’ultima controversia potrebbe avere delle ripercussioni sulla reputazione della band e sui rapporti con i loro fan. Resta da vedere come Elio e le Storie Tese gestiranno la situazione e se riusciranno a porre fine a questa polemica che sta dividendo i loro sostenitori.