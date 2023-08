Calcio spagnolo: Fabio Fazio torna sui social di Che tempo che fa dopo loscuramento: Ma non abbiamo follower né contenuti

I marchi di Che tempo che fa, lo show condotto da Fabio Fazio, sono stati restituiti. La notizia è stata annunciata dal conduttore stesso attraverso i suoi canali social, che hanno ripreso forma dopo l’oscuramento del programma da parte della Rai. Questa decisione ha suscitato molte polemiche tra i fan dello show, che non hanno gradito l’assenza prolungata del programma televisivo.

Fabio Fazio ha riconosciuto che questa situazione ha avuto un impatto negativo sulla sua audience e sui contenuti proposti. Il conduttore ha ammesso che i follower del programma non sono rimasti gli stessi e che molti si sono persi a causa dell’interruzione del programma sulla Rai.

Il presentatore ha sottolineato che questa situazione non è vantaggiosa per nessuno. Sia la Rai che Discovery, la nuova casa di Che tempo che fa, hanno lavorato per risolvere le controversie e riportare lo show in onda.

Tuttavia, la situazione sembra ancora incerta e si dovrà attendere i prossimi mesi per vedere come si evolverà la situazione. Sarà interessante capire se il programma riuscirà a recuperare i vecchi spettatori e a mantenere gli stessi standard di qualità e successo di prima.

In ogni caso, i fan del programma sperano che questa divisione possa essere risolta al più presto, in modo da poter tornare a godere dei contenuti interessanti e delle interviste di Fabio Fazio su Che tempo che fa.