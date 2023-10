Calcio spagnolo: Fiorello: Condurre Sanremo? Non è il mio mestiere. Telemeloni? La Rai è la Rai chiunque stia al governo – Corriere della Sera

Dal 6 novembre, il programma “Viva Rai2!” tornerà in onda con Fiorello come conduttore. Durante la presentazione del programma, Fiorello ha proposto che Fedez diventi direttore artistico per il Festival della Rai nel 2025. Scherzando sul trasferimento del programma “Belve” sul canale Nove, Fiorello ha poi smentito la notizia l’ad della Rai. Durante l’evento, Fiorello ha fatto battute su diverse personalità presenti e ha giocato sulla diversità di idee all’interno della Rai. Il glass-studio di Fiorello si è trasferito nella nuova sede del Foro Italico. Fiorello ha affermato che il suo show proporrà intrattenimento senza riferimenti alle notizie che causano angoscia. Non ha voluto esprimersi su questioni politiche o su fatti internazionali come quelli riguardanti Israele. Fiorello ha sottolineato che non condurrà più il Festival di Sanremo, ma ha anticipato la possibilità di salire sul palco durante l’ultima serata e ha annunciato nuovi progetti per il futuro. Infine, ha suggerito di prendere Fedez come direttore artistico per il Festival della Rai nel 2025 e di richiamare Fazio dal canale Nove.