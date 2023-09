Calcio spagnolo: Giulia Paglianiti critica Greta Rossetti, protagonista di Temptation Island: scopri perché

Inizia uno scontro tra Giulia Paglianiti e Greta Rossetti a causa di un video su TikTok. Nel video, Giulia sembra rivolgersi a Perla, ex fidanzata di Mirko, attuale compagno di Greta. Giulia critica i modi e le parole scelte da Greta. Greta risponde dicendo che non c’è niente di più squallido che insultare per la bellezza e che Mirko era attratto da lei. Giulia suggerisce che Greta ha sfruttato la sua popolarità acquisita a Temptation Island per ottenere visibilità. Giulia afferma che Perla non ha niente da invidiare a Greta in termini di bellezza. Greta nega che il video fosse riferito a Perla, ma non risponde direttamente a Giulia. Gli utenti sono invitati a esprimere il loro parere nei commenti.

Un acceso scontro è scoppiato tra due celebrità italiane, Giulia Paglianiti e Greta Rossetti, a seguito della pubblicazione di un video su TikTok. Nel filmato in questione, Giulia sembra rivolgersi a Perla, ex fidanzata di Mirko, attuale compagno di Greta, e critica apertamente i modi e le parole scelte da quest’ultima. La reazione di Greta non si è fatta attendere: ha risposto sostenendo che non c’è nulla di più vile che insultare qualcuno per la propria bellezza, e che Mirko lo attrasse prima di conoscerla.

La polemica si è ulteriormente acuita quando Giulia ha sostenuto che Greta avrebbe sfruttato la sua popolarità acquisita dalla partecipazione a Temptation Island per ottenere visibilità. Inoltre, Giulia ha sostenuto che Perla, ex compagna di Mirko, non ha nulla da invidiare a Greta dal punto di vista della bellezza.

Nonostante Greta abbia negato che il video fosse rivolto a Perla, non ha risposto direttamente alle accuse di Giulia. La disputa ha attirato l’attenzione dei loro fan e degli utenti dei social media, che sono stati invitati a esprimere il loro parere nei commenti.

La situazione tra le due celebrità rimane tesa e i fan sono in attesa di nuovi sviluppi. Restate sintonizzati per gli aggiornamenti su Calcio Spagnolo.

(Word count: 315)