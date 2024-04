Calcio spagnolo – Giuseppe Conte dice no alle elezioni primarie per Bari: Non ci sono più le condizioni. Elly Schlein replica

Il leader del Movimento 5 Stelle, Giuseppe Conte, ha sorpreso tutti annunciando il suo ritiro dalle elezioni primarie del centrosinistra a Bari. La decisione è stata presa a causa delle recenti inchieste legate al rischio di scioglimento del Consiglio comunale per mafia e all’inquinamento del voto, che hanno reso impossibile per lui continuare la sua candidatura.

Conte ha tenuto una conferenza stampa a Bari prima del comizio elettorale del candidato Michele Laforgia per annunciare la sua decisione. La segretaria nazionale del Pd, Elly Schlein, ha risposto definendo incomprensibile la scelta di Conte e invitando il Movimento 5 Stelle a rispettare la città di Bari e gli elettori di centrosinistra.

Il leader del Movimento 5 Stelle ha ribadito la sua determinazione e lo spirito unitario del partito, spiegando di aver già comunicato la sua decisione agli esponenti delle altre forze politiche. Ha anche annunciato di voler spiegare più dettagliatamente le ragioni del suo ritiro alla popolazione barese in un prossimo incontro pubblico.

La decisione di Conte ha generato molte reazioni e lasciato molte domande senza risposta. Resta da vedere come questa inaspettata mossa influenzerà il panorama politico a Bari e chi prenderà il posto di Conte come candidato del Movimento 5 Stelle alle elezioni primarie del centrosinistra. Resta in attesa l’incontro pubblico in cui Conte spiegherà più dettagliatamente le sue ragioni per il ritiro.