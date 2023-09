Calcio spagnolo – Guerra Ucraina-Russia, i mercenari del gruppo Wagner ritornano a Bakhmut

Il rientro dei mercenari di Wagner a Bakhmut, una città dell’Ucraina orientale, è stato confermato dalle forze armate ucraine. Tuttavia, si pone l’accento sul fatto che il loro ritorno non costituisce una minaccia significativa per il paese. Secondo un reportage della Cnn sulla controffensiva in corso nell’est, il gruppo Wagner, composto da mercenari, è tornato in Ucraina dopo essere finito in Bielorussia. Questo è avvenuto grazie ad un accordo tra il gruppo e la Russia, ma alcuni membri hanno scelto di tornare in Ucraina dopo aver rinnovato i contratti con il ministero della Difesa russo.

Il consigliere presidenziale ucraino ha minimizzato l’importanza di questa notizia, sostenendo che la Wagner non esiste più e che gli ex militanti del gruppo si sono dispersi in varie direzioni. Tuttavia, il presidente Zelensky ha dichiarato che l’esercito ucraino sta avanzando verso Donetsk e ha segnalato attacchi russi nella regione di Kherson.

Nonostante ciò, secondo l’intelligence britannica, nuove azioni offensive russe sono considerate meno probabili nelle prossime settimane. La Russia ha infatti schierato la sua nuova 25a armata per rafforzare la linea del fronte. Nel frattempo, la Russia ha accusato l’Ucraina di utilizzare missili americani per attaccare infrastrutture civili nel Donbass e in Crimea. Inoltre, la Russia ha sostenuto che l’attacco a Sebastopoli è stato coordinato con gli alleati occidentali.

L’evolversi della situazione nell’est dell’Ucraina continua dunque a destare preoccupazione e incertezza. Le forze armate ucraine sono in allerta e continuano ad avanzare verso Donetsk, ma gli esperti ritengono che nuove azioni offensive russe siano meno probabili nel breve termine. Il paese è ancora in attesa di una risoluzione pacifica del conflitto e di ripristinare la stabilità nella regione.