Calcio spagnolo: Guillermo Mariotto, vittima di bullismo per essere gay. A 13 anni mi sono ribellato. Mio fratello mi ha detto: Sei la macc

Guillermo Mariotto, stilista e giurato di Ballando sotto le Stelle, è diventato il nuovo testimonial del Moige, il Movimento Italiano Genitori. Mariotto è noto non solo per il suo talento nel mondo della moda, ma anche per il suo impegno contro il bullismo nelle scuole.

Durante una conferenza sul bullismo tenutasi in una scuola, Mariotto ha condiviso con gli studenti le sue esperienze personali di violenza e omofobia quando era giovane. Ha voluto mettere in luce il grave problema dell’intolleranza e della discriminazione che ancora oggi affliggono molti giovani.

Un pensiero particolare Mariotto lo ha voluto dedicare al ragazzo di Palermo che si è suicidato a causa degli insulti e delle umiliazioni dei suoi compagni di scuola, che lo chiamavano gay. L’emozionante testimonianza del designer è stata pubblicata sul Corriere della Sera.

Mariotto ha descritto la sensazione di sentirsi chiuso in bagno, senza nessuno a cui confidarsi, definendola una vera e propria tortura e un incubo. Ha sottolineato l’importanza di avere qualcuno a cui rivolgersi in momenti così difficili e ha raccontato di come lui stesso abbia reagito all’omofobia picchiando i bulli. Tuttavia, Mariotto ha sottolineato che non tutti hanno il suo stesso carattere e che è fondamentale combattere l’omofobia in modo pacifico e educativo.

Il Moige ha scelto Mariotto come testimonial per la sua autenticità e il suo impegno nel contrastare ogni forma di discriminazione. L’obiettivo di questa collaborazione è quello di sensibilizzare sempre più persone sull’importanza dell’inclusione e del rispetto reciproco.

In conclusione, la testimonianza di Guillermo Mariotto rappresenta un importante messaggio di speranza e di lotta contro il bullismo e l’omofobia. Attraverso il suo impegno e la sua testimonianza personale, Mariotto sta contribuendo a costruire una società più inclusiva e solidale.