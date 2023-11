Calcio spagnolo: i due anni di liti tra Totti e Ilary Blasi, cosa è successo

Ilary Blasi e Francesco Totti: la crisi della loro relazione e la lotta per i Rolex

La storia d’amore tra Ilary Blasi e Francesco Totti sembrava essere stata equamente travolta da una serie di ostacoli che hanno portato alla separazione ufficiale il 24 gennaio 2024. Già a febbraio 2021, le prime voci sulla crisi tra la coppia avevano iniziato a circolare, scatenando l’attenzione dei media. Ora, le cause della separazione sembrano essere molteplici e complesse.

Una delle questioni più spinose tra Ilary e Francesco riguarda i Rolex, dei quali entrambi reclamano il possesso. La questione ha portato ad una disputa legale, con Ilary che ha presentato un’istanza in tribunale per rivendicare la proprietà degli orologi e ha denunciato la sparizione di abiti, accessori e gioielli di valore. La lotta per i Rolex inizia nel 2022 e si conclude con un provvisorio affido congiunto, ma alcuni orologi sono ancora dispersi.

L’ex calciatore ha anche affermato di aver trovato messaggi compromettenti sul cellulare di Ilary, mentre lei nega di averlo tradito per prima. Nel 2022, una bomba scoppia sulla crisi della loro relazione, quando viene rivelato che Francesco ha un nuovo amore, Noemi Bocchi. La coppia si separa ufficialmente nel luglio 2022.

La situazione non si è placata nemmeno dopo la separazione ufficiale. Nel marzo 2023, il giudice emette provvedimenti provvisori e concede a Ilary un assegno mensile di 12.500 euro per il mantenimento dei figli, frutto dell’unione tra i due. La disputa continua anche per quanto riguarda i beni immobili e la gestione della scuola di calcio di Totti, la Longarina.

Recentemente, Ilary ha festeggiato un anno di amore con l’imprenditore Bastian Muller a New York, mentre Francesco si è riconciliato con Luciano Spalletti. Nonostante queste nuove relazioni, la coppia sta ancora affrontando una situazione difficile e il futuro della loro relazione rimane incerto.

La storia di Ilary Blasi e Francesco Totti ha tenuto i fan con il fiato sospeso per molto tempo e ha scatenato un acceso dibattito sulle dinamiche delle relazioni famose. L'unica cosa certa è che questa separazione avrà ancora molto da dire.