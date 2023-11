Il satellite-spia nordcoreano mette in allarme gli Stati Uniti

Il satellite-spia nordcoreano è stato lanciato con successo la scorsa settimana, permettendo a Kim Jong-un di osservare alcuni dei luoghi più importanti per gli Stati Uniti, come la Casa Bianca, il Pentagono e ben quattro portaerei in navigazione. Secondo fonti ufficiali, l’obiettivo di questo satellite era acquisire le coordinate satellitari per un potenziale utilizzo in caso di guerra missilistica con gli Stati Uniti.

Questa notizia potrebbe essere vista come un segnale minaccioso nei confronti del presidente americano e delle forze militari statunitensi. Kim Jong-un è a conoscenza dei piani di “decapitazione” dei servizi segreti nemici ed è stato oggetto di un complotto internazionale per eliminarlo nel 2017. Secondo la propaganda nordcoreana, i servizi segreti sudcoreani e la CIA americana avevano reclutato un nordcoreano per uccidere Kim con sostanze chimiche, radioattive o veleni.

Fortunatamente, grazie alle misure di sicurezza adottate intorno a Kim Jong-un, il presunto complotto è stato sventato. Questa situazione ricorda la trama del film “The Interview”, in cui due giornalisti americani, reclutati dalla CIA, cercano di assassinare Kim con una sostanza chimica durante un’intervista.

Non bisogna dimenticare che nel 2006 il polonio è stato utilizzato per assassinare il dissidente russo Litvinenko a Londra. Questo evento evidenzia la crescente minaccia delle armi chimiche nel panorama internazionale e l’importanza di combattere questi pericoli in modo tempestivo ed efficace.

Questa notizia mette in guardia gli Stati Uniti e il resto del mondo sulle potenziali provocazioni della Corea del Nord, che negli ultimi anni ha fatto rapidi progressi nel campo delle armi nucleari e missilistiche. Mentre si cerca di mantenere la stabilità nella regione e nel mondo, è fondamentale essere vigili e pronti a fronteggiare qualsiasi potenziale crisi.