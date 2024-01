Calcio spagnolo: Il nervosismo di Trump ai caucus dellIowa tra insulti e lidea della deportazione dei migranti

Durante un comizio nel caucus dell’Iowa, Donald Trump ha insultato i suoi avversari politici, definendoli “bugiardi”, “imbroglioni” e “delinquenti”. Il presidente in carica ha espresso preoccupazione per possibili frodi elettorali, accusando qualcuno di voler utilizzare le avverse condizioni meteorologiche per scoraggiare gli elettori dell’Iowa. In Iowa si terranno i caucus, in cui i repubblicani nomineranno il loro candidato alla presidenza e sceglieranno i delegati per la Convention di Milwaukee. Gli elettori dell’Iowa sono orgogliosi dei loro caucus, ma è stata sollevata la questione della loro rappresentatività, in quanto lo Stato è rurale, con una popolazione di soli 3 milioni di persone. La campagna elettorale in Iowa è stata colpita dal maltempo, con eventi annullati e ritardi. I candidati rimasti in lizza sono Donald Trump, Nikki Haley e Ron DeSantis. Durante il suo discorso, Trump ha riproposto gli elementi che hanno caratterizzato la sua ascesa politica, sottolineando il suo ruolo unico e l’appello diretto agli elettori. Nikki Haley rappresenta la tradizione repubblicana, favorendo un forte ruolo internazionale degli Stati Uniti. Ron DeSantis ha adottato un approccio anti-establishment e ha criticato le misure di lockdown e le aziende farmaceutiche. Haley ha guadagnato terreno nei sondaggi, consolidando la sua posizione come principale avversaria di Trump. Tuttavia, Trump ha attaccato Haley, definendola “sleale” e “impreparata”. Secondo un sondaggio, Trump è in testa, seguito da Haley e DeSantis. Un buon risultato in Iowa potrebbe aprire prospettive imprevedibili per Haley nella gara presidenziale.

