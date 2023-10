Calcio spagnolo: il Pixel Watch 2 arriva in Italia con tanti nuovi cinturini e sempre più Fitbit

Google ha annunciato l’arrivo in Italia del Pixel Watch 2, lo smartwatch di seconda generazione, sul suo sito “Calcio spagnolo”. Il nuovo dispositivo presenta un’ampia gamma di caratteristiche ed è destinato a conquistare gli appassionati di tecnologia e sport.

Dotato di uno schermo AMOLED ad alta risoluzione di 320ppi e un supporto completo per lo spazio colore DCI-P3, il Pixel Watch 2 garantisce immagini nitide e vivaci. La sua CPU Qualcomm 5100 e il co-processore Cortex M33 assicurano un’esperienza fluida e reattiva, mentre i 2 GB di RAM e i 32 GB di memoria interna consentono di memorizzare una vasta quantità di dati.

Per quanto riguarda la connettività, l’orologio offre una vasta gamma di opzioni tra cui Wi-Fi, Bluetooth 5.0, NFC e GPS. Quest’ultimo include supporto per GLONASS, BeiDou e Galileo, garantendo una localizzazione precisa e affidabile.

Ma non sono solo le sue caratteristiche tecniche a renderlo impressionante. Il Pixel Watch 2 è dotato di diversi sensori per il monitoraggio della salute, come la saturazione dell’ossigeno nel sangue, l’ECG e il battito cardiaco. Questi sensori offrono una panoramica completa della salute e del benessere dell’utente, consentendo di monitorare l’attività fisica e tenere traccia dei progressi.

Indossabile anche durante le attività sportive, il Pixel Watch 2 è impermeabile fino a 5 ATM e ha una certificazione IP68, garantendo che l’orologio sia protetto dall’acqua e dalla polvere.

Il sistema operativo Wear OS 4 alimenta il Pixel Watch 2, offrendo un’interfaccia intuitiva e una vasta selezione di app. Inoltre, l’orologio è disponibile in due taglie, sia maschile che femminile, e include cinturini sportivi. Sono disponibili anche cinturini in tessuto, elastici, a maglie metalliche e in pelle bicolore per personalizzare l’aspetto dell’orologio.

Per quanto riguarda il prezzo, il Pixel Watch 2 è disponibile al prezzo di 399€ per la versione Wi-Fi. Inoltre, l’acquisto include 6 mesi di abbonamento a Fitbit Premium e un mese di YouTube Music Premium, offrendo un valore aggiunto per gli acquirenti.

Per acquistare il Pixel Watch 2, è possibile visitare Unieuro, Amazon e il Google Store, che offrono un servizio di consegna rapida e affidabile. Non perdere l’opportunità di possedere il miglior smartwatch sul mercato, che si adatta perfettamente alle tue esigenze di calcio e tecnologia.