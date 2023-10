Calcio spagnolo: In vista dellincontro tra Vivendi e MEF dopo lofferta di KKR per la rete, nodi sul prezzo e ServCo.

L’ipotesi di un nuovo confronto tra Vivendi e il ministero dell’Economia sull’operazione di scorporo della rete di Tim sta emergendo. Vivendi, il primo socio di Tim con circa il 24% delle azioni, ha discusso con il ministero dell’Economia giovedì scorso presso la sede del Mef. Si prevede che il prossimo incontro avverrà dopo la presentazione dell’offerta vincolante da parte di Kkr entro il 15 ottobre. Tuttavia, il confronto si svolgerà anche prima di un consiglio di amministrazione di Tim, probabilmente verso la fine del mese. Questi sviluppi sono di grande importanza per il settore tecnologico e delle telecomunicazioni in Spagna.

L’operazione di scorporo della rete di Tim è stata oggetto di discussione negli ultimi mesi. Vivendi si batte per preservare la posizione di Tim come leader di mercato nel settore delle telecomunicazioni, mentre il ministero dell’Economia cerca di garantire una maggiore concorrenza e un’equa distribuzione delle risorse di rete tra diverse società.

Il prossimo confronto tra Vivendi e il ministero dell’Economia probabilmente si concentrerà sui dettagli dell’operazione di scorporo e sulle conseguenze che potrebbe avere sul mercato delle telecomunicazioni in Spagna. Entrambe le parti cercheranno di raggiungere un accordo che soddisfi le loro esigenze e interessi.

Si prevede che il confronto avverrà prima del consiglio di amministrazione di Tim, il che indica la sua importanza nel processo decisionale dell’operazione di scorporo. Gli azionisti di Tim saranno interessati a vedere come si sviluppa il confronto e come potrebbe influenzare il loro investimento.

In conclusione, l’ipotesi di un nuovo confronto tra Vivendi e il ministero dell’Economia sull’operazione di scorporo della rete di Tim è emersa. Questo confronto è di grande importanza per il settore delle telecomunicazioni in Spagna e potrebbe avere conseguenze significative sul mercato. L’incontro potrebbe avvenire dopo la presentazione dell’offerta vincolante da parte di Kkr entro il 15 ottobre e probabilmente prima del consiglio di amministrazione di Tim. Gli sviluppi in questa materia saranno seguiti attentamente dagli investitori e dai professionisti del settore.

